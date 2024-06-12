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В Калуге установили личность самокатчика, который мог сбить женщину с младенцем

В Калуге полицейские установили личность самокатчика, который мог сбить женщину с грудным ребенком на руках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по городу.

Личность самокатчика, сбившего женщину с грудным ребенком, установили в Калуге
© РИА Новости

По информации агентства, сотрудники Госавтоинспекции установили, что водителем электросамоката, который допустил наезд на пешеходов, может быть уроженец Подмосковья 2006 года рождения. Юношу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Инцидент произошел 11 июня на улице Суворова. Самокатчик ехал по тротуару и допустил наезд на женщину, у которой на руках был грудной ребенок. После аварии россиянку с малолетним доставили в медицинское учреждение. По факту произошедшего проводится проверка. После произошедшего у матери и младенца диагностировали травмы средней степени тяжести.

Ранее мужчина на электросамокате сбил шестилетнего велосипедиста в Томске.

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