Личность самокатчика, сбившего женщину с грудным ребенком, установили в Калуге

В Калуге полицейские установили личность самокатчика, который мог сбить женщину с грудным ребенком на руках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по городу.

По информации агентства, сотрудники Госавтоинспекции установили, что водителем электросамоката, который допустил наезд на пешеходов, может быть уроженец Подмосковья 2006 года рождения. Юношу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Инцидент произошел 11 июня на улице Суворова. Самокатчик ехал по тротуару и допустил наезд на женщину, у которой на руках был грудной ребенок. После аварии россиянку с малолетним доставили в медицинское учреждение. По факту произошедшего проводится проверка. После произошедшего у матери и младенца диагностировали травмы средней степени тяжести.

Ранее мужчина на электросамокате сбил шестилетнего велосипедиста в Томске.