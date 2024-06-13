Фура смяла легковушку в страшной аварии на кузбасской трассе

На одной из трасс в Кузбассе произошло страшное ДТП, в результате которого фура практически уничтожила легковой автомобиль.

О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях днем 13 июня. Так, оказалось, что на трассе, ведущей в Топки, произошла страшная авария, участниками которой стали грузовой и легковой автомобили.

– Жесткое ДТП на дороге не доезжая до кольца Топкинского, – пишет автор публикации.



Кадры с последствиями произошедшего также появились в Сети. Заметно, что фура смяла легковой автомобиль – у машины отсутствует верхняя часть, а также разбита передняя.

На месте находятся сотрудники МЧС, праввохранители, медики. Детали случившегося выясняются.