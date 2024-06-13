12 человек получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае

В Пермском крае произошло ДТП с рейсовым автобусом. В связи с этим следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Сообщается, что автобус ехал по маршруту Березники – Пермь. В районе деревни Романово водитель не справился с управлением и слетел в кювет.

В этот момент в салоне находились десятки пассажиров. По итогу 12 человек получили травмы, трое из них были госпитализированы.

В связи с произошедшей аварией березниковский отдел СУ СК России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, пишет Properm.ru.