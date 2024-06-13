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В Хабаровске в результате ДТП с автобусом пострадали женщина и двое подростков

В Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса.

В Хабаровске в результате ДТП с автобусом пострадали женщина и двое подростков
© Российская Газета

Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, водитель за рулем Toyota Prius не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с пассажирским автобусом "Газель", ехавшим по маршруту № 73.

В результате аварии травмы получили пассажиры общественного транспорта: женщина 1948 года рождения, а также двое подростков 2006 и 2007 годов рождения.

Прокуратура Хабаровска взяла на контроль ход проверки, проводимой в связи с дорожно-транспортным происшествием.

ДТП
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Toyota
ГИБДД