Везший девочку водитель погиб в лобовом ДТП с фурой в Кузбассе

Стражи порядка рассказали подробности страшной аварии на трассе в Кузбассе и подтвердили гибель человека.

В лобовом ДТП, о котором сообщалось ранее, погиб водитель отечественной легковушки. Авария произошла в четверг, 13 июня, около 12:00 на 36-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Топкинском округе.

– Предварительно установлено, что 69-летний водитель LADA Granta нарушил правила расположения на проезжей части и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным "КамАЗом", – сказали в ГИБДД Кузбасса.



Управлявший LADA мужчина погиб на месте до появления медиков. Его восьмилетнюю пассажирку, которая сидела в автокресле, госпитализировали.

Ранее сообщалось о жутком ДТП с легковым и грузовым автомобилями рядом с Топками.