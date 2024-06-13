Депутат Госдумы попал в ДТП в Подмосковье

Депутат Госдумы Алексей Езубов стал участником ДТП с пострадавшими в Подмосковье. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, авария произошла в деревне Обушково. По предварительным данным, парламентарий находился за рулем Mercedes Benz, который столкнулся с Land Rover Discovery. В результате пострадал сам Алексей Езубов, а также пенсионер, находившийся за рулем внедорожника.

«Езубова и второго водителя доставили в больницу. У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы», - пояснил изданию источник в правоохранительных органах.



После проведенного обследования их отпустили на стационарное лечение. А по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в серьезное ДТП — его автомобиль выехал для обгона на встречную полосу и врезался в другую машину. В результате столкновения Land Cruiser, которым управлял Емельянов, опрокинулся в кювет, а сам депутат вылетел из салона.