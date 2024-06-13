Очевидцы рассказали подробности ДТП с депутатом в Подмосковье

Очевидцы аварии, в которую попал депутат Госдумы Алексей Езубов, сообщили «Московскому комсомольцу», что политик потерял сознание за рулем и выехал на встречную полосу. По словам собеседников «МК», второй пострадавший в аварии, водитель внедорожника, пытался уйти от столкновения.

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Ранее СМИ сообщили, что машина 76-летнего Езубова попала в ДТП в районе Истры днем 12 июня. Депутат и водитель другого автомобиля попали в больницу.

Очевидцы заявили «МК», что за 200 метров до места аварии автомобиль депутата задел машину, но не остановился и вскоре оказался на встречной полосе, где врезался во внедорожник. По данным газеты, за рулем внедорожника находился 62-летний бывший топ-менеджер крупной зарубежной компании. Одна из собеседниц издания заявила, что Езубову, скорее всего, стало плохо.

«Второй водитель в последние секунды пытался уйти от столкновения, но безрезультатно. От удара его машину развернуло, и у нее даже полопались задние колеса», - заявила она.



По данным «МК», у пострадавших диагностировали сотрясения мозга, закрытые черепно-мозговые травмы и множественные ушибы. Водитель внедорожника находился в шоковом состоянии, но смог сам выйти из машины.