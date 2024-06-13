В Прикамье в ДТП с автобусом и экскаватором пострадали два человека

Два человека получили травмы в ДТП с автобусом и экскаватором в районе села Усть-Качка Пермского края. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по региону.

"13 июня около 11:30 (09:30 мск) 50-летний водитель автобуса, двигавшегося со стороны Перми в направлении Усть-Качки, во избежание столкновения со впереди идущим экскаватором-погрузчиком, съехал с дороги. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека", - сообщили в управлении МВД.



По данным ведомства, по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

12 июня на трассе Пермь - Березники рейсовый автобус также съехал в кювет, пострадали не менее 12 человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).