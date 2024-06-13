Мужчина погиб в ДТП с лесовозом на уральской трассе

Житель Екатеринбурга погиб в ДТП с лесовозом на 30-м километре автодороги Первоуральск – Шаля. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе управления ГАИ по Свердловской области.

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По предварительным данным, 41-летний водитель легкового Nissan по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Scania с прицепом, груженным древесиной, под управлением мужчины 1984 года рождения. После столкновения машины съехали в правый кювет, лесовоз опрокинулся на бок, а его груз высыпался.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте до прибытия скорой.

Лесовоз перевозил древесину из деревни Колпакова (Шалинский район) в Верхнюю Синячиху.

По факту аварии начато расследование.