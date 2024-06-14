На трассе в Башкирии два человека погибли в загоревшемся автомобиле

Сегодня, 14 июня, в Шаранском районе в четыре часа утра произошло смертельное ДТП.

По данным ГИБДД РБ, 20-летний водитель LADA Priora не справился с управлением и совершил съезд в кювет на 17 км автодороги Шаран-Новобалтачево-Андреевка. Скатившееся авто ударилось об электроопору и загорелось.

У водителя не было прав. Он сам и его 19-летняя пассажирка погибли на месте. Еще одну 21-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.