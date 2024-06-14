В Волгограде маршрутка попала в дорожный провал

В Кировском районе Волгограда обрушилась часть дорожного полотна напротив дома №73А на улице 64-й Армии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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По предварительным данным, здесь меняли магистральный трубопровод на прилегающей к дороге территории. Покрытие обвалилось, когда по этому участку проехало маршрутное такси.

Водителю и пассажирам удалось оперативно выбраться из автомобиля, никто из них не пострадал.

На место выехал прокурор района. Организовали проверку, по итогам которой станет понятно, нужны ли меры реагирования со стороны надзорного ведомства.