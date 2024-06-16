В Башкирии женщина погибла в аварии с фурой

В Кармаскалинском районе Башкирии 15 июня около 16:45 произошла смертельная авария с фурой. Как сообщает Госавтоинспекция по республике, происшествие случилось на 37 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.

Предварительно, Ford Focus выехал на встречку и столкнулся с грузовиком MAN. От удара на месте погибла пассажирка легковой машины. С различными травмами в больницу увезли водителя и одного пассажира Ford Focus.

Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.