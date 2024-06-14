Минивэн сбил девять пешеходов на тротуаре в Благовещенске

В Благовещенске минивэн сбил девятерых пешеходов на тротуаре. О происшествии сообщил Telegram-канал Mash.

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По данным издания, в результате случившегося пятерых россиян спасти не удалось, еще четверо горожан получили травмы.

В числе пострадавших есть несовершеннолетние, выяснил Mash.

Как утверждает Telegram-канал Baza, ДТП произошло на улице Василенко. Обстоятельства инцидента начали выяснять.

До этого стало известно, что в Кемеровской области школьный автобус, внутри которого были дети, попал в ДТП. После случившегося региональная прокуратура объявила о проверке.