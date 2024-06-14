В Ростовской области два ребенка пострадали в ДТП на трассе М-4

В Ростовской области двое детей - пассажиров BMW получили травмы в результате столкновения автомобиля, в котором они ехали, с другой иномаркой на трассе М-4 "Дон". Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"Водитель автомобиля BMW 740, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Toyota в составе полуприцепа и допустил с ним столкновение", - говорится в сообщении.



В результате дорожной аварии пассажиры автомобиля BMW 740 - дети 2013 и 2016 годов рождения, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Авария произошла на 917-м км автодороги М-4 "Дон" в Каменском районе, полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.