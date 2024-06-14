В результате аварии в Благовещенске есть погибшие и пострадавшие

В результате вылета минивэна на тротуар в Благовещенске есть погибшие и пострадавшие, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В Благовещенске водитель минивэна совершил наезд на пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате есть погибшие и пострадавшие, количество устанавливается», — сказали агентству.



14 июня автомобиль на большой скорости въехал в толпу пешеходов в Благовещенском районе Амурской области. Очевидцы сообщили о большом количестве пострадавших.

В соцсетях распространяется видео аварии. На кадрах автомобиль на большой скорости сбивает несколько человек.