Виновник смертельного ДТП с минивэном в Благовещенске задержан

Виновник смертельной аварии в Благовещенске задержан. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил губернатор Василий Орлов.

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Согласно предварительным данным, водитель находился в нетрезвом состоянии.

— Водитель задержан, будет возбуждено уголовное дело. Уверен, виновник понесет заслуженное наказание, — написал Орлов на своей странице «ВКонтакте».



Три человека, включая двоих детей, погибли в ДТП с минивэном в Благовещенске. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Амурской области.

По данным Telegram-канала Shot, в аварии погибли подростки от 14 до 16 лет. Еще одна погибшая — 30-летняя женщина. Водитель минивэна, врезавшегося в толпу, сначала пытался сделать вид, что у него якобы отказала педаль тормоза.

СМИ также писали, что водитель, на высокой скорости въехавший в толпу пешеходов, находился в состоянии алкогольного опьянения.