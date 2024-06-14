Губернатор заявил, что сбивший толпу водитель в Благовещенске был пьян
Водитель, который сбил толпу в Благовещенском округе, был пьян, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«Страшная авария произошла сегодня в Благовещенском округе. Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети», — сообщил он.
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Водителя задержали, будет возбуждено уголовное дело.
14 июня автомобиль на большой скорости въехал в толпу пешеходов в Амурской области. Очевидцы сообщили о большом количестве пострадавших. В соцсетях распространяется видео аварии.
По информации ТАСС, есть погибшие и пострадавшие.