Водитель, который сбил толпу в Благовещенском округе, был пьян, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Страшная авария произошла сегодня в Благовещенском округе. Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети», — сообщил он.



Минивэн сбил девять пешеходов на тротуаре в российском городе

Водителя задержали, будет возбуждено уголовное дело.

14 июня автомобиль на большой скорости въехал в толпу пешеходов в Амурской области. Очевидцы сообщили о большом количестве пострадавших. В соцсетях распространяется видео аварии.

По информации ТАСС, есть погибшие и пострадавшие.