В пятницу, 14 июня, на Третьем транспортном кольце в Москве произошла авария, в результате которой загорелся автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. В московском Центре организации дорожного движения агентству сообщили, что движение на этом участке дороги сильно затруднено - перекрыты четыре полосы из пяти.

В начале недели три автомобиля загорелись в московском районе Северное Чертаново. СМИ сообщили, что сначала загорелись салон и мотор одного из авто, а затем огонь перекинулся на припаркованные рядом машины.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал.