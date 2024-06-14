Двое россиян получили переломы в ДТП в Абхазии

Двое россиян с переломами доставлены в больницу Гагры после дорожно-транспортного происшествия в Рицинском реликтовом национальном парке. Об этом ТАСС сообщил начальник Гудаутского РОВД Зосма Гицба.

"Мотоциклист с пассажиром, направлявшийся к высокогорному озеру Рица, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом с туристами, который возвращался с озера. В результате мотоциклист и находившаяся с ним женщина с переломами доставлены в Гагрскую больницу, их жизни ничего не угрожает", - сказал Гицба.



По словам начальника милиции, инцидент произошел приблизительно в 12:20 мск, пострадавшие - туристы из Волгограда. Микроавтобус получил повреждения, а находившиеся в нем люди не пострадали.