Сбивший 10 человек пытался скрыться с места ДТП в Благовещенске, рассказала очевидица происшествия Елизавета в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По ее словам, несколько прохожих мужчин держали водителя силой, чтобы он не ушел.

Мы возвращались с работы пешком и еще издалека увидели, как неслась эта машина. Я сразу сказала мужу, что это не к добру. А дальше услышали громкий резкий звук. Прохожие пытались помочь пострадавшим до приезда скорой. Мужчины не давали уйти водителю с места ДТП, силой его держали, как я поняла, он пытался скрыться с места ДТП, он и сам был ранен очень сильно, — сказала местная жительница.



Елизавета заявила, что, если бы полицейские не приехали так быстро, водителя избили бы прохожие. Также она подчеркнула, что от предполагаемого виновника сильно пахло спиртным. По словам девушки, в целом мужчина был похож на алкоголика.

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Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в результате аварии в Благовещенске погибла 49-летняя Оксана С. По данным авторов, жертва ДТП шла по тротуару, куда вылетел пьяный водитель на минивэне, вместе с 19-летней дочерью. Отмечается, что дочь погибшей также пострадала в аварии, но выжила.

До этого стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ДТП в Благовещенске, где мужчина сбил 10 человек, в том числе детей. Три человека погибли, включая двоих подростков. Водитель, устроивший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он несся по городу со скоростью примерно 100 километров в час, а потом его занесло на тротуар — в толпу людей. Соседка виновника аварии рассказала, что тот злоупотреблял алкоголем.