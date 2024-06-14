Водитель такси совершил наезд на ребенка в Москве

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля такси совершил наезд на ребенка, двигавшегося на велосипеде. Об этом в пятницу, 14 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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В результате ДТП на улице Новомарьинская пострадал четырехлетний ребенок. Уточняется что он госпитализирован. На момент происшествия, мальчик находился в сопровождении бабушки.

Сообщается, что обстоятельств дорожной аварии уточняются в прокуратуре Юго-Восточного административного округа, следует из сообщения.

Кроме того, в пятницу вечером, 14 июля, в Благовещенске произошла страшная авария. Пьяный водитель на полной скорости влетел в толпу пешеходов на тротуаре. В результате ДТП погибли три человека, двое из которых дети. Еще шестерых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Виновника аварии оперативно увезти в полицейский участок, чтобы очевидцы не устроили самосуд. Его родственники заявили, что мужчина никогда не пил и тем более не садился за руль пьяным. Что известно об аварии и о состоянии пострадавших — в материале «Вечерней Москвы».