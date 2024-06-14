На Садовом кольце в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл

Авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла на внешней стороне Садового кольца в Москве в районе Зубовского бульвара. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне Садового кольца (в районе Зубовского бульвара, вл. 13) столкнулись автомобиль и мотоцикл. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.



Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

По данным департамента транспорта, движение затруднено на 0.5 км. Водителей просят выбирать пути объезда.