Выросло число жертв ДТП в Благовещенске

Двое пешеходов, пострадавших в ДТП в Благовещенске Амурской области, скончались в больнице. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава Приамурья.

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В ведомстве отметили, что врачи сделали все возможное, но травмы были оказались тяжелыми и спасти пациентов не удалось.

Тем временем двое пострадавших пешеходов — мальчик 14 лет и женщина 32 лет — находятся в реанимации, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Еще двоих — мальчика 14 лет и девушку 19 лет — сегодня переведут из реанимации в отделение травматологии. Их состояние оценили как тяжелое.

Накануне в Благовещенске мужчина в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на тротуар, где в это время шли люди. Он сбил около десяти человек, двое детей и взрослый умерли на месте.

Виновник ДТП несколько лет проработал водителем и, по словам родственников, никогда не садился за руль пьяным. Сам мужчина утверждает, что у автомобиля отказали тормоза. При этом медосвидетельствование показало, что он выпил примерно бутылку водки.