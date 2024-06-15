Пять автомобилей столкнулись на МКАД

В Москве столкнулись пять автомобилей. Информация о пострадавших уточняется, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

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В ведомстве пояснили, что массовое ДТП произошло в субботу утром, 15 июня, на 37-м километре МКАД.

«Движение в районе ДТП затруднено на два километра. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», — отметили в Дептрансе.



Ранее сообщалось, что массовое ДТП с возгоранием произошло у метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте.