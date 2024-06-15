В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Благовещенске

Врачи больницы Благовещенска перевели из реанимации в отделение травматологии двух пострадавших в ДТП, устроенном бывшим полицейским, находившимся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает Минздрав Амурской области в Telegram-канале.

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Речь идет о 19-летней девушке и 14-летнем мальчике. Состояние четверых пострадавших за день существенно не изменилось. Они продолжают получать необходимую квалифицированную помощь.

15 июня сообщалось, что водитель минивэна, протаранивший пешеходов, попросил прощения у их родственников. По его словам, он заступил на смену в такси в 4 часа утра. К обеду, выполнив 33 заказа, он решил передохнуть и выпить с другом бутылку водки 0,7 литра. Момент столкновения он не запомнил, но в случившемся раскаивается. Мужчина является пенсионером МВД.

Вечером 14 июня на въезде в город Благовещенск со стороны села Чигири водитель минивэна в состоянии алкогольного опьянения выехал на тротуар и протаранил пешеходов. В крови автомобилиста было около двух промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки.

Пятерых человек, в том числе троих детей, медики спасти не смогли.