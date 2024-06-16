Авария произошла на трассе М-4 «Дон»

15.06.2024 в 19:00 на 1024 км. автодороги М-4 «Дон», Октябрьского района, водитель автомобиля «Фрэдлайнер» 1981 года рождения, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом «Кинг Лонг» без пассажиров, под управлением водителя 1987 года рождения. Об этом сообщает ГИБДД по Ростовской области.

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