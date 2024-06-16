В Курской области в ДТП с автобусом погиб человек

Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с автобусом в Медвенском районе Курской области, еще два человека получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным, авария произошла примерно в 03:30 мск на 570-м км автодороги М-2 "Крым" в Медвенском районе. Kia Cerato под управлением водителя 2005 года рождения столкнулась со встречным автобусом ПАЗ, за рулем которого был мужчина 1964 года рождения. После этого легковой автомобиль загорелся.

"В результате ДТП водитель автомобиля Kia погиб на месте, водитель и женщина-пассажир автобуса 1977 года рождения получили травмы и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.



По факту аварии проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.