Три машины столкнулись в Москве

Три автомобиля столкнулись в Москве, сообщили в столичном дептрансе. По его данным, авария произошла на проспекте Вернадского в районе дома № 39, на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

Отмечается, что движение по улице Удальцова незначительно затруднено. В департаменте призвали автолюбителей быть внимательнее и выбирать пути объезда.

Ранее в поселке Горный Щит в составе Екатеринбурга местный житель за рулем автомобиля Nissan сбил трех пешеходов, а затем врезался в стену пивного магазина. По предварительным данным, в больницу с травмами доставили двух мужчин и женщину. Водитель от освидетельствования на опьянение отказался. Его передали в ГАИ для дальнейшего разбирательства.

До этого в ДТП в Подмосковье пострадал депутат Госдумы Алексей Езубов. Как сообщает РЕН ТВ, парламентарий, управляя Mercedes Benz, выехал на встречную полосу и врезался в Land Rover Discovery. Авария произошла в деревне Обушково, с места ДТП госпитализировали двоих пострадавших. По данным канала, у пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.

9 июня в Угличе легковушка задавила ребенка на перекрестке улиц Свободы и Ярославская. Четырехлетняя девочка переходила дорогу вместе со взрослыми, которые не успели среагировать на летящий на них ВАЗ-2111. В отношении лихача возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.