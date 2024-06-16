В Самарской области три ребенка пострадали в ДТП

В Самарской области трое несовершеннолетних получили травмы при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщает региональное ГКУ "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

"16 июня в 14:31 произошло дорожно-транспортное происшествие в городском округе Кинель на пересечении автодороги 36К-238 и улицы Промышленной. <...> столкнулись автомобили "Лада-Гранта" и ВАЗ-2107. К сожалению, есть пострадавшие 2014, 2015 и 2018 годов рождения. Все пострадавшие госпитализированы в больницу им. Середавина", - говорится в сообщении.



Обстоятельства аварии устанавливаются.