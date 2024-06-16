Автобус с туристами из России попал в серьезное ДТП в Абхазии

Автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП в Абхазии. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

Авария произошла вечером в воскресенье, 15 июня, в районе села Калдахуара Гудаутского района популярной курортной страны. Отмечается, что автомобиль Hyundai столкнулся с экскурсионным автобусом, в котором находились отдыхающие из России.

По данным источника, водитель иномарки доставлен в больницу. О его нынешнем состоянии не сообщается. Пассажиры автобуса не пострадали.

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Ранее сообщалось, что российские туристы устремятся летом в отпуск в три страны СНГ — Узбекистан, Азербайджан и Киргизию. Такие данные приводятся в исследовании бронирований сервиса путешествий «Туту».