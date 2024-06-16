В Москве произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 июня, на Варшавском шоссе в районе деревни Кресты.

В ведомстве пояснили, что движение в сторону центра существенно затруднено и посоветовали выбирать пути объезда.

В Госавтоинспекции уточнили, что в районе деревни Кресты водитель грузовика совершил столкновение с автомобилем «Форд Мондео». Иномарка выехала от удара на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом и «Ладой Калиной».

В ведомстве заметили, что водитель «Форда» скончался на месте от полученных травм. Кроме того, пострадали пассажир «Лады» и водитель одного из грузовиков.