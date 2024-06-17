В Подмосковье произошло ДТП с попыткой ликвидации директора рынка

Киллеры совершили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться застрелить директора столичного рынка в Отрадном - покушение заказал его компаньон. Подробности истории сообщает пресс-служба главка Следственного комитета по Москве. Инцидент произошел в феврале 2024 года - тогда в районе Павловского Посада киллеры спровоцировали ДТП, врезавшись в автомобиль директора рынка на ВАЗ-2107. После того как произошло ДТП, киллеры пытались застрелить цель, но мужчина получил только ранения в шею и руку, и остался жив благодаря своевременной медицинской помощи. "Задержаны пятеро подозреваемых в организации, пособничестве и исполнении покушения на убийство директора московского рынка (часть 3 статьи 30, пункты "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сообщили в столичном главке СК. Нападавшие скрылись, но были вскоре обнаружены и задержаны - часть из них в Краснодарском крае. В ходе следствия выяснилось, что киллеров подкупил компаньон пострадавшего мужчины, который заказал убийство за 2,5 млн рублей. До этого гаишники раскрыли детали перестрелки с убийцей скейтера в Москве.