Под Калининградом мальчик погиб из-за наезда автомобиля на пешеходном переходе

Мальчик 10 лет погиб на автодороге в Славском районе Калининградской области в результате наезда автомобиля - ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Полиция на месте устанавливает обстоятельства ЧП, сообщили в прокуратуре области.

"По предварительной информации, сегодня, 17 июня, около 13:30 на автомобильной дороге Советск - Славск - Ясное - Мысовка на территории Славского района 43-летняя водитель автомобиля Kia допустила наезд на ребенка, который вышел из автобуса и переходил проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм 10-летний мальчик скончался на месте до прибытия скорой помощи", - сообщили в надзорном ведомстве.



Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.