В Калужской области фура столкнулась с рейсовым автобусом

Грузовой автомобиль Mercedes столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ на 400-м км трассы А-108 в Боровском районе Калужской области. В ДТП пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба УМВД по региону в своем Telegram-канале.

"Водитель грузового автомобиля Mercedes не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ. В момент ДТП в автобусе находились пассажиры. В результате ДТП травмированы 4 человека: водитель автобуса и 3 пассажира", - говорится в сообщении.



Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались 12 человек и 4 единицы техники, добавили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.