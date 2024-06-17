В Белгородской области в ДТП погибли три человека

Два взрослых и один ребенок погибли в результате ДТП на 133 км автодороги Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки в Белгородской области. Еще два ребенка и один взрослый пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ", его жена и годовалая дочь скончались на месте происшествия. Еще двое детей - мальчик и девочка 2018 и 2019 г. р. - были доставлены в лечебное учреждение. Медицинская помощь также потребовалась водителю Largus", - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, водитель ВАЗ допустил столкновение в условиях ливня с Lada Largus. В момент ДТП пассажиров в Largus не было.