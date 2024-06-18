На дорогах, где часто случаются ДТП с животными, поставят дополнительные ограждения

Самые частые места встреч автолюбителей с дикими животными обнесут дополнительным ограждением и оснастят дополнительной подсветкой. Такое решение принято на совещании по предупреждению аварийности, которое провели Росавтодор совместно с подмосковными Госавтоинспекцией и министерством экологии и природопользования.

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Вопрос актуальный: количество аварий с участием диких животных в Подмосковье не уменьшается. Как отмечает начальник управления госохотнадзора областного минэкологии Виктор Еремин, в 2022 году на дорогах региона было зафиксировано 309 столкновений с лосями и косулями, в 2023-м - 312, а по итогам пяти месяцев текущего года - уже 167. Эти ДТП никогда не обходятся без пострадавших. Крупное животное врезается в машину на скорости, которая порой превышает скорость самого автомобиля, тут никакие подушки безопасности не уберегут от увечий, а то и от чего похуже. "В 86% случаев в ДТП попадают лоси, в 10% - косули, оставшиеся 4% приходятся на оленей и кабанов", - привел статистику Еремин.

Самыми опасными дорогами области, где смертельные встречи лосей с машинами происходят чаще всего, считаются участки дорог А-107, А-108, М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-9 "Балтия" на территории Богородского, Орехово-Зуевского, Дмитровского, Волоколамского городских округов, а также Истры, Наро-Фоминска, Можайска и Павловского Посада. Большая часть аварий происходит в промежутке с семи вечера до двух часов ночи. Тяжесть последствий этих аварий усугубляет то, что пробок на этих участках дорог практически не бывает и водители едут быстро. Между тем, когда навстречу несется лось, даже 60 километров в час хватает, чтобы водитель получил тяжелые травмы, а машина не подлежала восстановлению.

"Мы постоянно предупреждаем водителей об опасности, но, как видите, мер с нашей стороны недостаточно, необходима помощь в решении общей проблемы", - подытожил Виктор Еремин.



Коллеги решили усилить ограждения с освещением, а также добавить камер, следящих за соблюдением скоростного режима в самых аварийных местах.

"В случаях, когда речь идет о диких животных, это полумера. Многое зависит от причины, по которой лось в данный момент бежит на трассу. Если его гонит гнус, животное, уперевшись в ограждение, скорее всего, сменит траекторию движения. А вот во время гона лось способен снести забор, если его, конечно, не сделают капитальным", - прокомментировал "РГ" охотовед Сергей Половинкин.



По его мнению, идеальным способом решения проблемы мог бы стать искусственный интеллект - система, которая по тепловым точкам определяла бы близость животного к трассе и скорость, с которой он движется, и предупреждала бы водителей о том, что на данном участке дороги в данный момент лучше сбросить скорость до минимума. Такие системы уже активно используются за рубежом, но есть ли они в нашей стране, эксперт сказать затруднился.