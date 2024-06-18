В ДТП на федеральной трассе в Якутии пострадали пять человек
Вчера вечером в Мегино-Кангаласском районе Якутии на федеральной трассе "Лена" автомобиль УАЗ столкнулся с грузовой машиной MAN, в результате аварии пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
ДТП произошло на 1122-м километре федеральной автомобильной дороги.
Обстоятельства случившегося выясняются. По предварительным данным, 38-летний местный житель, находившийся за рулем УАЗа, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество грузовику, двигавшемуся по "Лене". За рулем MAN находился 59-летний житель Нерюнгринского района.
После столкновения водитель УАЗа и четыре его пассажира госпитализированы.