В ДТП на федеральной трассе в Якутии пострадали пять человек

Вчера вечером в Мегино-Кангаласском районе Якутии на федеральной трассе "Лена" автомобиль УАЗ столкнулся с грузовой машиной MAN, в результате аварии пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

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ДТП произошло на 1122-м километре федеральной автомобильной дороги.

Обстоятельства случившегося выясняются. По предварительным данным, 38-летний местный житель, находившийся за рулем УАЗа, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество грузовику, двигавшемуся по "Лене". За рулем MAN находился 59-летний житель Нерюнгринского района.

После столкновения водитель УАЗа и четыре его пассажира госпитализированы.