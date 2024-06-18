Массовая авария парализовала движение на востоке Москвы

Несколько автомобилей столкнулись на востоке Московского скоростного диаметра. Об этом сообщает Telegram-канале столичного дептранса.

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«На МСД (СВХ, улица Дмитриевского, д. 16А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.



Отмечается, что движение транспорта в сторону пересечения с МКАД затруднено. В ведомстве водителям посоветовали искать пути объезда.

До этого стало известно, что киллеры устроили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться совершить покушение на директора столичного рынка в Отрадном.

Инцидент произошел в феврале 2024 года - тогда в районе Павловского Посада киллеры спровоцировали ДТП, врезавшись в автомобиль директора рынка на ВАЗ-2107. После того как произошло ДТП, киллеры совершили покушение, но мужчина получил только ранения в шею и руку, и остался жив благодаря своевременной медицинской помощи.

Нападавшие скрылись, но были вскоре обнаружены и задержаны - часть из них в Краснодарском крае.