Восемь человек погибли, 13 пострадали в результате массовой аварии в Рязанской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона.

По данным ведомства, четыре автомобиля столкнулись на 273 км трассы М-5 в Шиловском районе.

«В результате ДТП пострадали 21 гражданин, из них восемь погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних», - отмечается в сообщении.



Telegram-канале Mash уточнил, что ДТП произошло между селом Задубровье и деревней Заполье. На трассе столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и две фуры.

На кадрах, которые привел канал, видно, что микроавтобус смят и перевернут. Он лежит на боку на обочине. Также серьезно поврежден легковой автомобиль. На месте происшествия работают спасатели, стоят несколько машин скорой помощи и пожарных машин.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области КамАЗ врезался в автобус с 15 пассажирами. В результате ДТП пострадали пять человек. По предварительным данным, водитель КамАЗа, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении рейсовому автобусу.