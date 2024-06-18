Восемь человек стали жертвами крупного ДТП в Рязанской области, авария с четырьмя автомобилями произошла в Шиловском районе. Число пострадавших достигает 21, сообщает прокуратура.

Инцидент произошёл на 273 км дороги М5 Урал.

«В результате ДТП пострадали 21 гражданин, из них восемь погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних», — сказано в сообщении надзорного ведомства.



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