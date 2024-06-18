Названа причина крупной аварии в Рязанской области

Восемь человек погибли в ДТП в Рязанской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным ведомства, пострадали 13 человек, в том числе трое несовершеннолетних. ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.

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Авария произошла в Шиловском районе Рязанской области.На автомобильной дороге М5 Урал столкнулись четыре автомобиля. Причиной ДТП стал выезд автобуса на встречную полосу.В результате происшествия погибли восемь человек.Тринадцать человек госпитализировали с различными травмами. В числе пострадавших - трое детей.

По поручению прокурора области Коданева организована проверка. Установление обстоятельств и устранение последствий происшествия контролирует прокуратура.По факту ДТП в следственном управлении регионального УМВД РФ возбудили уголовное дело.