Уголовное дело завели после гибели 8 человек в ДТП в Рязанской области

Уголовное дело завели после аварии в Рязанской области, в результате которой восемь человек погибли. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что дело завели по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". По ее словам, сейчас следователи проводят предварительное расследование. На месте происшествия уже находятся руководители УМВД России по Рязанской области и областной Госавтоинспекции.

Утром 18 июня на трассе М5 "Урал" в Шиловском районе Рязанской области столкнулись четыре автомобиля. В результате погибли восемь человек, а еще 13 госпитализированы. Среди пострадавших также числятся трое несовершеннолетних. Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев распорядился начать проверку по факту ДТП.