Момент «крышесносного» ДТП с иномаркой и фурой в Казани попал на видео

В Казани водитель иномарки на полной скорости въехал в фуру на дороге вдоль улицы Баки Урманче, передает KazanFirst. Видео с моментом столкновения попало на камеры внешнего наблюдения. На фото с места ЧП видно, что легковому автомобили практически полностью снесло крышу. Кадры опубликовал Telegram-канал Region116.

Очевидцы уточняют, что авария произошла рано утром 18 июня. О числе пострадавших в ДТП не сообщается.

Пользователи предположили, что на участке перед улицей Баки Урманче водитель «словил аквапланирование и не удержал машину» — накануне в регионе были осадки. Другие считают, что автомобилист решил пролететь перекресток на желтый сигнал светофора, но не успел затормозить перед фурой.

Ранее сообщалось, что шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса и «легковушки» с прицепом в Тюменской области. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Четверо пассажиров автобуса, а также 51-летний мужчина и 16-летняя девушка, которые находились в «Тойоте», получили ушибы.