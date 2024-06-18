Массовое ДТП на северо-восточной хорде произошло из-за автомобиля «МАН», который протаранил 16 машин. Об этом во вторник, 18 июня, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Предварительно, в результате аварии никто не пострадал.

— Движение на данном участке осуществляется по одной полосе из трех, — отметили в пресс-службе.



ДТП, о котором идет речь, произошло утром 18 июня на улице Дмитриевского. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб.

Названа причина массового ДТП в Рязанской области

Другое массовое ДТП произошло на 37-м километре МКАД. На шестой полосе столкнулись пять автомобилей.