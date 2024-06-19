Погибли четыре человека: микроавтобус врезался в грузовик на встречке

Утром 19 июня на федеральной автодороге в Красноярском крае произошло ДТП с грузовиком и микроавтобусом. Четыре человека погибли, еще трое пострадали. Трагедия произошла в Боготольском районе, на 565-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

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Автомобиль Toyota Estima, в салоне которого находились восемь человек, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ГАЗ. Авария унесла жизни четырех человек, ехавших в иномарке, ранены еще трое.

Водитель грузовика травм не получил. Полицейские работают на месте происшествия. Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.