Полуголая девушка пыталась скрыться от ДПС в Красноярске

Полуобнаженная девушка попыталась уехать от сотрудников ДПС в Красноярском крае. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Когда сотрудники ДПС заметили полуголую девушку, они попытались остановить иномарку, но та продолжила движение. В итоге сотрудники дорожной службы бросились в погоню. При этом в процессе девушка даже попала в ДТП, но все равно продолжила оказывать сопротивление, и погоня возобновилась.

Впрочем, в какой-то момент она все же решила бросить автомобиль — машина резко остановилась и нарушительница попыталась убежать от ДПС на своих двоих. Однако это не помогло — девушка все же была арестована. Выяснилось, что 28-летняя нарушительница находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также никогда не получала водительских прав.

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