Водитель автобуса насмерть сбил женщину на автовокзале Домодедово

Водитель автобуса, пытаясь избежать ДТП, насмерть сбил женщину на перроне автостанции в Домодедово. Об этом сообщила в своем Telegram-канале подмосковная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня около 8:40 на автовокзале в подмосковном городе.

«Водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением, с целью предотвращения столкновения с другим автобусом, стал объезжать его по перрону автостанции, где совершил наезд на 39-летнюю женщину», - говорится в сообщении.



Попавшая под колеса автобуса женщина «от полученных травм скончалась на месте происшествия», сообщили в надзорном ведомстве. По факту произошедшего проводится проверка, дело находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Василеостровском районе Петербурга двигавшийся по маршруту № 152 рейсовый автобус внезапно выехал на тротуар с пешеходами. В результате пострадали пять человек. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции задержали 58-летнего водителя.