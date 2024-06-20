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Лобовое столкновение легковушки и грузовика: три человека погибли в страшной аварии

Toyota Camry столкнулась с КАМАЗом утром 19 июня на 49-м километре трассы Липецк – Данков.

Лобовое столкновение легковушки и грузовика: три человека погибли
© За рулем

В ДТП погибли три человека. Уточняется, что, предварительно, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения. Водитель иномарки и двое его пассажиров умерли на месте происшествия до приезда медиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России. Источник: УМВД России по Липецкой области

ДТП
Toyota Camry
Toyota