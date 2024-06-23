Электробус перевернулся на Лухмановской улице в Москве

На Лухмановской улице на юго-востоке столицы перевернулся электробус без пассажиров. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Электробус следовал в парк, пассажиров в салоне не было. Водитель не пострадал, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что электробус лежит на боку. Он частично закрыл собой пешеходный переход. Однако движение на Лухмановской улице рабочее, затруднений нет.

Курьер на электросамокате 19 июня сбил москвичку возле станции метро «Дмитровская». После аварии виновник попытался помочь пострадавшей.