12-летняя девочка пострадала в результате ДТП в Оренбурге

Столкновение пассажирского автобуса и иномарки в Оренбурге привело 12-летнюю девочку к госпитализации, информирует Ria56 со ссылкой на данные регионального УМВД. В результате ДТП также пострадала 31-летняя водитель.

Уточняется, что девочка была пассажиром иномарки. Водителя и ребенка доставили в больницу. Правоохранители проводят проверку по факту аварии.

ДТП произошло вечером 22 июня на пересечении улиц Чичерина и Ленинская. Около 20:00 по местному времени пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. 61-летний водитель общественного транспорта не справился с управлением и врезался в «Ниссан». После этого «ПАЗ» опрокинулся.

Ранее в Ярославской области произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни трех человек. Люди погибли при столкновении Audi, квадроцикла и велосипеда. Среди них было двое детей. По данным пресс-службы УМВД России по региону, за рулем квадроцикла был 12-летний мальчик, который вез пятилетнюю девочку. Оба скончались на месте происшествия. Третьей жертвой аварии стала 21-летняя девушка. Она находилась на обочине дороги. На место прибыли следственно-оперативная группа, сотрудники ДПС ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.